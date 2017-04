Libero il 'bullo di via Baracca', il giudice: "Nessuno lo denuncia"

E' stato rilasciato ieri mattina il 'bullo di via Baracca', l'uomo di 37 anni, di origine rumene, arrestato sabato 1° aprile scorso dai carabinieri, chiamati dai residenti per le molestie dell'uomo, che ha numerosi precedenti. La notizia del rilascio è stata data dal quotidiano La Nazione.

L'uomo, noto come 'il bullo' per le molestie ai passanti in via Baracca, soprattutto all'altezza dei centri commerciali Lidl e Stefan, dopo una prima collaborazione con i militari ne aveva colpito uno con una testata. Da qui era scattato il fermo per resistenza a pubblico ufficiale. Un'entità del reato per il quale, scrive il quotidiano fiorentino, il giudice ha spiegato che non poteva lasciare in cella il 37enne.

L'uomo ha precedenti sia in Romania che in Italia per molestie, ma, ha spiegato il giudice, tali molestie sarebbero solo state 'raccontate' e non denunciate ufficialmente, quindi non è imputabile di altri reati e non può essere trattenuto in carcere. Per alcuni atteggiamenti posti in essere dal 37enne (nella foto è seduto in mezzo alla strada per fermare il traffico) c'è chi ha sottolineato i problemi psichici dell'uomo.