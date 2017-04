'Bullo di via Baracca', Nardella: “Il Comune si costituisce parte civile”

Il 37enne noto come 'bullo di via Baracca' è stato nuovamente fermato questa mattina dalla polizia, mentre prendeva a calci un'auto. L'uomo, che ha gravi problemi psichiatrici, è stato portato in questura.

L'uomo era stato fermato anche ieri dalla polizia, per le molestie ai passanti, e consegnato ai sanitari del 118, che lo avevano fatto ricoverare in ospedale.

Il 37enne era stato arrestato il 1° aprile scorso e rilasciato dopo due giorni, dopo che il giudice per le indagini preliminari non aveva convalidato l'arresto. Sulla mancata convalida dell'arresto la procura ha fatto ricorso in Cassazione e al tribunale del riesame.

Sul caso del 37enne, il sindaco Dario Nardella ha annunciato questa mattina, al termine della riunione del comitato per la sicurezza, che il Comune di Firenze sta valutando l'ipotesi di costituirsi parte civile. Stessa ipotesi per il caso di Sara, la ragazza aggredita nel febbraio scorso e ricevuta poi in Palazzo Vecchio. In entrambi i casi, anche se molto diversi tra loro, il gip non ha convalidato gli arresti.

"Il sindaco Nardella avrebbe dovuto innanzitutto disporre il Tso (trattamento sanitario obbligatorio) per questo soggetto. Ma in generale - attaccano Marco Stella e Jacopo Cellai, consiglieri in Regione e in Comune per Forza Italia -, sarebbe stato suo compito prestare attenzione alle situazioni di palese degrado del quartiere: prostitute sui viali, spaccio ai giardini di via Baracca, episodi ripetuti di criminalità. Invece quella zona è stata lasciata a se stessa, trattata da quartiere di serie B".