Calci e pugni per strada: arrestato il "bullo di via Baracca"

Da tempo “il bullo di via Baracca”, così chiamato da residenti e giornalisti, terrorizzava tutte le persone che si trovavano a passare in quella strada, in particolare nei pressi del negozio Lidl e Stefan. Tutti venivano presi di mira, persone ed auto, che non sfuggivano alle sue azioni. Anche questa mattina, l'uomo, un rumeno di 37 anni, con all'attivo numerosi alias e precedenti per i reati di danneggiamento, violenza privata, furto, dava calci e pugni a tutto ciò che gli si trovava davanti, molestando le persone che camminavano per strada.

L’uomo, che più volte è riuscito a sfuggire al controllo delle forze dell’ordine, oggi è stato fermato dai carabinieri della stazione di Peretola, avvertiti da alcuni cittadini residenti della zona esasperati dall'atteggiamento del soggetto. Appena giunti sul posto, verso le ore 11, i militari lo hanno individuato e sono riusciti a bloccarlo ponendo fine alle sue angherie. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, un primo momento l'uomo si è mostrato collaborativo e in tranquillità è salito all’interno dell’auto di servizio. Una volta giunto al comando, però, invitato a scendere, si è scagliato con i militari colpendone uno con una testata.

Il rumeno è stato arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e trasportato presso il carcere di Sollicciano. A causa delle quotidiane angherie cui erano sottoposti, i residenti e i commercianti di via Baracca avevano intenzione di organizzare nei prossimi giorni una fiaccolata per sensibilizzare le autorità e chiedere aiuto.