Bufera sulla procura, cosa fa il pm con la moglie dell'indagato?

E' andata in onda su Italia 1 la storia che da tempo imbarazza la procura di Firenze. Nel servizio delle Iene Filippo Roma racconta la storia di una coppia, con due figli piccoli, che si sta separando. Con la moglie che denuncia l'ex per maltrattamenti. Qui entra in campo la procura. Infatti il sostituto procuratore Vincenzo Ferrigno è incaricato di seguire il procedimento. Dopo una prima denuncia il magistrato richiede l'archiviazione del caso. Poi di nuovo. Ma qui interviene il giudice, rifiutando la seconda richiesta di archiviazione, e chiedendo al magistrato di fare ulteriori accertamenti.

A questo punto Ferrigno cambia rotta rispetto al passato, e chiede la misura degli arresti domiciliari per l'ex marito della donna. L'uomo, medico, allora assolda un investigatore privato scoprendo l'impensabile: la ex moglie viene filmata mentre sgattaiola via di notte da casa del pm. Una volta, due e ancora. Il sospetto è che il magistrato abbia una relazione con la donna. "Adesso si potrebbe configurare il reato di corruzione per il pm – spiegano gli avvocati dell'uomo".

LE IENE: IL SERVIZIO SUL PM DI FIRENZE E LA MOGLIE DELL'INDAGATO