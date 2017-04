Notte folle in centro: strike su moto ed auto con botte e testate | FOTO

Attimi di follia questa notte in via Bufalini, nel pieno centro di Firenze. Un uomo non italiano, non meglio identificato, ha dato in escandescenze scagliandosi con botte e testate contro le auto e moto posteggiati nella strada. L'episodio è durato alcuni minuti. Nella circostanza alcuni tassisti che stazionavano in zona hanno tentato di fermare l'uomo, con il quale ne è nata una colluttazione.

Sul posto sono intervenute tre pattuglie dei carabinieri, che hanno fermato l'uomo, rilasciandolo poco dopo.

foto di Alessandro Busi)