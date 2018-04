Bruno Barbieri ha fatto tappa a Firenze con il suo nuovo programma

Dopo Trentino e Lombardia, lo chef stellato Bruno Barbieri si sposta in Toscana per la puntata di questa sera del programma di Sky1 "Quattro Hotel".

La puntata di stasera sarà infatti dedicata a Firenze: nella città dell’Arno e della poesia Barbieri condurrà la gara tra i proprietari di alcuni dei migliori hotel del capoluogo toscano, che si sfideranno per offrire allo chef e agli altri albergatori un soggiorno indimenticabile, fra servizi personalizzabili e atmosfere ricercate e ed esclusive.

I protagonisti di questa terza puntata saranno: Matteo, proprietario dell’AD Astra; Maarja, direttrice di Home; Piergiorgio, general manager del Grand Amore Hotel e Spa e Chiara, direttrice dell’Hotel Palazzo Castri 1874.

Gli hotel contrapposti sono della stessa fascia di prezzo o della stessa categoria, ma ciascuno con le proprie peculiarità. Colleghi e avversari allo stesso tempo, guidati da Bruno Barbieri i concorrenti trascorrono un giorno e una notte nei reciproci alberghi. Fatto il check-in, per ciascun hotel lo Chef sperimenterà in prima persona l’accoglienza, lo stile, la pulizia, i servizi degli hotel e più in generale l’ospitalità offerta da ciascun albergatore. A colazione, dopo il check-out, i concorrenti si giudicano l’un l’altro. Per ognuno, un voto da 0 a 10 su 4 categorie: location, camera, servizi, prezzo.

Lo chef Barbieri non si limita solo a raccontare la sfida, ma mette anche i proprietari di fronte a imprevisti per valutarne la capacità di problem solving e l’attenzione al cliente. Con i suoi voti, alla fine di ciascun episodio può confermare o ribaltare il verdetto risultante dai voti dei 4 protagonisti di puntata. Uno solo degli albergatori concorrenti si aggiudicherà così un contributo economico da reinvestire nella propria azienda.