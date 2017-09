Brozzi, scippata anziana con deambulatore 

Ieri pomeriggio un 84enne è stata scippata mentre camminava in Via Sardegna. La pensionata, intenta a camminare con l'uso di un deambulatore, è stata sorpresa alle spalle da una 31enne. Quest'ultima, incensurata, proveniente dalla ex Jugoslavia, si è poi velocemente allontanata. Sul posto è arrivata una volante della polizia che, poco dopo, ha fermato la donna corrispondente alla nota di ricerca. Portata in questura gli è stata trovata indosso la collanina rubata. E' stata arrestata per furto con strappo.