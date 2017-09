Ieri pomeriggio i carabinieri hanno arrestato due cittadini romeni, di 29 e 22 anni, quest’ultimo già noto per i suoi trascorsi, dopo averli sorpresi ad asportare 85 chili di cavi di rame da una cava adiacente al deposito ferroviario di Trenitalia. I due sono stati fermati in Via Malparte mentre sguainavano i cavi utilizzando due coltelli. Sono accusati di furto aggravato.