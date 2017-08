Brozzi, coppia di scippatori si schianta su un'auto 

Ieri pomeriggio una coppia di uomini si è schiantata a bordo di uno scooter contro un'auto parcheggiata dopo che aveva messo a segno uno scippo ai danni di un 75enne. Quest'ultimo era stato avvicinato da uno dei due, di età compresa tra i 20 e 30 anni, descritti come di carnagione olivastra, che ha finto di chiedergli un'informazione. Il tutto con il casco sul volto per non farsi riconoscere. Quindi gli ha strappato la collanina che portava al collo. L'uomo è fuggito. Proprio durante la fuga in sella allo scooter, risultato rubato, si sono schiantati su un'auto parcheggiata. I due sono fuggiti a piedi abbandonando il mezzo. Sul posto la polizia.