Il British Institute spegne 100 candeline

Si è tenuta ieri alla società sportiva Canottieri Firenze la serata italo-britannica del British Institute of Florence che ha festeggiato il suo centenario con una suggestiva torta realizzata dal designer Melanie Secciani.

Tra momenti didattici e di intrattenimento (nella Giornata Europea delle Lingue sono stati tenuti quiz e giochi di lingua inglese, francese, tedesca e spagnola), mini-lezioni di storia dell’arte ed esposizioni (su tutte l’opera dello scultore Lorenzo Perrone, autore di un totem celebrativo del centenario realizzato con 100 libri bianchi), l’evento ha visto anche l’intervento dell’ambasciatore britannico Jill Morris. “E’ la terza volta in sette giorni che vengo a Firenze - ha detto Jill Morris riferendosi alla recente visita fiorentina del Primo ministro britannico Theresa May -. Firenze è il luogo di nascita dei valori del Rinascimento, e il British Institute è il luogo perfetto per dimostrare il legame tra il Regno Unito e l’Italia”.

“Stiamo attraversando una stagione importante - ha aggiunto la vicesindaco di Firenze Cristina Giachi -. Il British Institute celebra oggi un compleanno speciale, 100 anni di storia, di tradizioni e di relazioni con la città di Firenze, ovvero con una città che è nel cuore della storia d’Europa”.

“Durante quest'anno molto intenso - ha detto Julia Race, direttrice del British Institute of Florence - abbiamo ricevuto la visita dei reali del Regno Unito e due riconoscimenti importanti quali il Fiorino d’Oro e il francobollo commemorativo dei 100 anni. Mi piace pensare al British Institute of Florence come al figlio del matrimonio tra Regno Unito e Italia”.

Nel corso della serata sono anche stati annunciati due nuovi incarichi all’interno dell’istituto britannico. Christopher Prentice (ex ambasciatore in Italia) sarà il nuovo presidente del British Institute of Florence, e Diego di San Giuliano il nuovo vicepresidente (primo italiano nella storia dell’istituto a ricoprire questo ruolo).