Movida, botte fuori dalla discoteca: spunta un coltello 

Ieri notte due uomini, un 30enne albanese e un 31enne marocchino, sono stati denunciati dopo aver aggredito i buttafuori di una discoteca e aver danneggiato quattro auto in sosta accanto a via de' Sassetti. Questo dopo che poco prima la coppia aveva dato in escandescenza perchè le era stato negato l'accesso alla discoteca: sarebbero stati tenuti fuori perchè uno di loro era ubriaco. Fatto sta che il 31enne avrebbe colpito con un calcio gli addetti alla sicurezza. Quest'ultimi hanno quindi chiesto l'intervento del 113.



Mentre sul posto arrivavano le volanti della polizia, la situazione è degenerata. Tanto che alcuni testimoni avrebbero visto spuntare una lama. La coppia ha anche rotto alcune bottiglie raccolte da un cassonetto del vetro e con i cocci ha minacciato i buttafuori. La coppia, entrambi gli aggressori sono rimasti feriti, con 30 e 10 giorni di prognosi, si è poi accanita sulle auto in sosta danneggiandone quattro. Sul posto è arrivata la polizia che ha denunciato i due per aggressione, minacce, danneggiamento e porto ingiustificato di oggetti atti a offendere.

LA VOCE DELLA SICUREZZA

"Abbiamo a lavoro in quel locale nove nostri dipendenti. I tre malintenzionati si sono avvicinati verso le 2 all’ingresso del locale, hanno provato a entrare ma non glielo abbiamo permesso perché ritenuti sospetti e perché privi del documento di riconoscimento. Abbiamo allertato preventivamente le forze dell’ordine mentre, nel frattempo, i malviventi si sono allontanati – racconta Pierluigi Tarchi, amministratore della Secur&Secur -. Due di loro però sono tornati all’improvviso alla carica urlando nella loro lingua, dirigendosi con un grosso coltello, legato al polso, e spranghe, verso la gente e gli uomini della sicurezza. Abbiamo pensato al peggio, visti i tempi che corrono. I nostri si sono accorti del coltello vedendo la lama brillare alla luce. Un dipendente del locale è stato ferito; i medici del pronto soccorso lo hanno giudicato guaribile in sette giorni per la ferita riportata a una gamba. Fortunatamente illeso un nostro collega, che è riuscito a schivare le coltellate ma che, nella colluttazione, è rimasto con tutti gli abiti tagliuzzati".