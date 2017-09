Tutte pazze per il fratello della Boschi: lui il nuovo sex symbol di famiglia

Bellissima ed elegante sul red carpet di Venezia, la toscana Maria Elena Boschi però non era sola. Ad accompagnare la Sottosegretaria di Stato un affascinante e misterioso cavaliere, le cui foto stanno impazzando sul web. Dopo giorni di rumors, ecco svelata la sua identità: è il fratello Pier Francesco, 28 anni, neolaureato in ingegneria.

E' lui il nuovo sex symbol della famiglia Boschi, che sta facendo impazzire le donne italiane. I follower sul suo profilo Instagram si moltiplicano di ora in ora, e basta sfogliare qualche scatto per capire il perché. Pettorali scolpiti e addominali marmorei, per non parlare dello sguardo intrigante, capace di infiammare anche gli animi più glaciali. Altro che politica, Pier Francesco ha la stoffa del vero seduttore.



Secondo alcune indiscrezioni, Pier Francesco Boschi è single, ma considerando la fila che si sta formando davanti alla sua porta, probabilmente non ancora per molto.