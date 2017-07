Borseggi ai turisti in centro: furto dentro il ristorante 

Ieri, intorno all'ora di pranzo, due uomini hanno messo a segno un furto all'interno del ristorante "La Menagere" di Via de' Ginori. La coppia, entrambi sudamericani, si aggirava tra i tavoli quando è stata notata dal personale. Mentre uno dei due distraeva i camerieri, l'altro ha preso una borsa di una turista nascondendola sotto un giornale. Mentre si allontava al malvivente è caduto un oggetto in vetro che, infrangendosi, ha richiamato l'attenzione. I due sudamericani sono fuggiti inseguiti fino al Duomo dal personale del ristorante. Durante la fuga hanno lasciato alle loro spalle: una borsa, uno zaino e una macchina fotografica. Si suppone che tutti gli oggetti siano stati portati via a dei turisti.