Borseggi ai turisti in coda all'Accademia: furto con la cartina della città

Hanno tentato di derubare una turista cinese che, insieme alla famiglia, era in coda per entrare alla Galleria dell'Accademia. Per questo ieri pomeriggio gli agenti di polizia del commissariato di Rifredi hanno arrestato tre cittadini georgiani di 30, 32, e 39 anni. Gli agenti avevano notato il trio, già noti per episodi analoghi avvenuti però in altre città, in Piazza Duomo. Motivo per cui li hanno seguiti fino a Via Ricasoli. Arrivati qui i tre si sono mischiati tra i turisti. Uno di loro usando una cartina della città come "paravento" ha coperto il suo connazionale mentre infilava - senza essere visto - le mani nello zaino della donna. A quel punto gli agenti sono intervenuti e hanno bloccato i malviventi. Il portafoglio è stato restituito alla turista che si trovava con il marito e due figli.