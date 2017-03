Spregio nel Mugello: ignoti defecano nella scuola dell'infanzia

Sono entrati forzando gli infissi di alcune finestre. Una volta dentro, hanno iniziato a rovistare in armadietti e cassetti della scuola dell'infanzia Gianni Rodari di Borgo San Lorenzo, senza trovare nulla di valore e quindi non rubando alcunché.

Gli autori degli atti vandalici non si sono però fermati qui. Forse perché non hanno trovato niente da rubare, sono entrati in una classe e qui hanno defecato.

Il deplorevole gesto, avvenuto la notte scorsa, è stato duramente condannato dal sindaco Paolo Omoboni. “Esprimo rabbia e disgusto per un gesto che colpisce i bambini, un luogo di insegnamento che deve essere esempio per i nostri figli è stato violato con disprezzo - ha detto il primo cittadino di Borgo -. Spero che possano essere presto individuati i responsabili”.

Questa mattina, una volta scoperto l'accaduto, sono intervenuti degli operai edili che hanno ripristinato infissi e serrature, mentre gli ambienti deturpati sono stati sanificati da una ditta di pulizie. La scuola ha così potuto aprire regolarmente. Sempre nella stessa notte sono stati registrati tentativi di forzare le serrature in due scuole di Vicchio e Dicomano.