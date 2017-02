Borgo Pinti, aggredito da un gruppetto: conficca penna in faccia

Ieri notte un cinquantenne inglese è stato denunciato per lesioni aggravate dopo aver conficcato una penna nel volto di un 45enne.

Il cinquantenne, ubriaco, dopo esser stato precedentemente aggredito in Borgo Pinti da un gruppetto di cittadini stranieri, era stato segnalato al proprietario del locale per il suo atteggiamento molesto. Quando questo è intervenuto per calmare il cinquantenne è stato aggredito con la penna. Entrambi gli uomini sono stati portati all'ospedale di Santa Maria Nuova. La vittima, socio di un locale jazz, ne uscirà con una prognosi di sette giorni. Sul posto è intervenuta la polizia.