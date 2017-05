Borgo Ognissanti, tenta rapina al kebabbaro: ma accanto c'è il comando dei carabinieri

E' entrato nel kebabbaro di Borgo Ognissanti questa notte intorno alle 2, intimando al titolare di dargli da mangiare: in caso contrario lo avrebbe picchiato.

L'uomo, un pakistano di 50 anni, era in compagnia di altre due persone e non si è accorto che proprio a pochi metri dal kebabbaro in questione c'è la sede del comando provinciale dei carabinieri.

Il 50enne ha minacciato ripetutamente il titolare, fino a chiedergli anche i soldi del registratore di cassa, al che ne è una colluttazione tra i due.

Alcuni militari, nei pressi della caserma, hanno notato l'uomo che cercava di fuggire in bicicletta. Lo hanno fermato e dopo avere ricostruito l'accaduto l'hanno arrestato per tentata rapina.