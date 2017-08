Borgo San Lorenzo: picchia la ex moglie e l'amico di lei

Ieri pomeriggio i carabinieri hanno arrestato un 50enne dopo che aveva aggredito l'ex moglie e un amico di lei negli uffici dei servizi sociali di Viale della Repubblica. I militari erano intervenuti dopo la segnalazione di una furibonda lite in atto tra più persone. Quando sono arrivati sul posto, i militari hanno ricostruito l'accaduto. Il 50enne si trovava negli uffici per vedere il figlio ma, trovandosi davanti la moglie, ha perso la testa e l'ha aggredita. Poi si è accanito contro l'amico di lei. La donna ha riportato alcune escoriazioni al volto. Peggio è andata all'uomo che ha riportato una trauma cranico, escoriazioni multiple e frattura del setto nasale.



La combattuta situazione coniugale, che aveva portato nel tempo verso la strada della separazione, era iniziata giusto un anno prima, con accese discussioni che avevano già comportato più volte l’intervento dei carabinieri. Dopo i primi episodi, avvenuti anche sotto gli occhi del bambino, nel mese di maggio la donna con il figlio, dopo aver accettato il supporto dei preposti centri antiviolenza, si erano allontanati dall’abitazione familiare andando a vivere in un casa protetta. Per il 50enne sono scattate le manette con le accuse di maltrattamento in famiglia, tentata sottrazione di minore e lesioni personali aggravate. L’uomo è stato accompagnato presso la casa circondariale di Sollicciano.