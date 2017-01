Bomba alla libreria di CasaPound, sito anarchico: "Chi ben comincia ..."

Continuano le indagini per risalire ai responsabili che hanno piazzato un ordigno, artigianale ma di buona fattura, davanti alla libreria "Il Bargello" durante la notte di capodanno. Esplosione in cui un poliziotto, artificiere di 39 anni, campano ma residente ad Altopascio, è rimasto gravemente ferito ed è tuttora in ospedale in prognosi riservata. Ieri il capo della polizia Franco Gabrielli e il ministro dell'Interno Marco Minniti hanno fatto visita al sovrintendente capo. Solidarietà è stata espressa da tutto il mondo politico. Intanto il procuratore capo Giuseppe Creazzo ha aperto un fascicolo per tentato omicidio.



Da quanto appreso dai quotidiani, l'ordigno sarebbe innescato da un timer. Che in un primo momento si sarebbe fermato per poi ripartire proprio nel momento in cui il 39enne, Mario Vece, rientrato dopo che era già tornato a casa dal turno di lavoro, si era avvicinato al pacco a seguito di una segnalazione della Digos. Digos che sta, dopo aver già effettuato una serie di perquisizioni, scandagliando il mondo anarchico in cerca di riscontri. Si è certi sulla pista quella politica. Infatti davanti a questa stessa libreria, vicina a CasaPound, era già esplosa una bomba carta. Ordigno preceduto anche da numerose proteste contro l'apertura della libreria vicino al centro sociale di destra.

La pista più seguita è quella dell'ambiente anarchico. In corso verifiche su possibili collegamenti con episodi analoghi avvenuti a Genova e Torino.

“Al mio collega ferito- ha fatto sapere in una nota il segretario provinciale dell'associazione funzionari della Polizia Alessandro Possi - non manchi vicinanza anche dopo”.

In rete invece suona tutt'altro tono. In un post del 1 gennaio sul sito di area anarchica "Finimondo" si legge: "Di fronte alla tristezza che mettono gli abituali festeggiamenti del Capodanno, "basta un po' di fantasia per trasformare la noia in eccitazione. A Firenze, ad esempio, c'è chi ha pensato di salutare il 2017 lasciando davanti alla libreria 'Il Bargello', legata ai fascisti del terzo millennio di Casapound, un pacco regalo".