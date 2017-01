Bomba alla libreria di CasaPound: il poliziotto ferito risponde bene alle terapie

Il sovrintendente capo rimasto ferito da un ordigno durante la notte di Capodanno risponde positivamente alle terapie. Le condizioni dell'artificiere, che ha subito l'amputazione di una mano e ha riportato gravi lesioni ad un occhio, sono stabili. Il 39enne di origine campana rimane comunque ricoverato nel reparto di terapia intensiva del Cto dell'ospedale di Careggi.



In seguito all'esplosione, avvenuta davanti alla libreria Il Bargello, vicina a CasaPound, la polizia sta eseguendo indagini vagliando le telecamere di Via Leonardo da Vinci e il materiale sequestrato - precisa l'Ansa – durante alcune perquisizioni disposte dopo l'esplosione.



Procedono anche i riscontri sull'ordigno che potrebbe avere collegamenti con quello piazzato il novembre scorso a Torino (clicca qui): anche in questo caso l'ordigno, con un timer, era preparato in un barattolo.



Anche gli investigatori di Torino avevano scandagliato gli ambienti anarchici. L'azione fu rivolta contro Poste Italiane, accusate di far parte della "macchina delle espulsioni dei migranti" perché mettono a disposizione i voli charter della loro compagnia, Mistral Air. In procura fu aperto un fascicolo per terrorismo.