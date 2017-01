Bomba alla libreria di CasaPound, in un video l'attentatore

La persona che ha posizionato l'ordigno che ha ferito gravemente l'artificiere Mario Vece è stato ripreso da una telecamera. La notizia è stata anticipata dal Corriere Fiorentino in edicola oggi e rilanciata da tutti i media.

Gli inquirenti stanno vagliando le immagini di una ventina di telecamere intorno a via Leonardo da Vinci, dove ha sede la libreria di Casapound 'Il Bargello', di fronte alla quale era stato posizionato il pacco bomba.

Le immagini di una telecamere, anche se non nitide, mostrano una persona (probabilmente un uomo, con guanti neri, cappuccio e sciarpa a nascondere il volto) che posiziona l'ordigno alla serranda della libreria. Un ordigno artigianale ma potente, sottolineano fonti di polizia. L'uomo avrebbe posizionato l'ordigno alle prime ore del mattino, forse arrivando in bicicletta.

Le indagini si concentrano nell'area anarchica. Sono state riscontrate evidenti similitudini con un ordigno che ha colpito una sede delle Poste a Torino nel novembre scorso. Su alcuni siti internet legati alla galassia anarchica c'è chi applaude al gesto e parla della bomba di Firenze come di un "pacco regalo". In diversi parlano di una sorta di 'vendetta' per i due senegalesi uccisi nel dicembre 2011 da Gianluca Casseri, simpatizzante di CasaPound.

Intanto sul luogo dell'esplosione la polizia scientifica ha rilevato molto materiale: rilievi biologici, peli, forse impronte digitali e tracce di Dna. Sono stati sequestrati abiti, da analizzare, a diverse persone orbitanti nell'area anarchica fiorentina.

L'artificiere Mario Vece, che purtroppo al momento dell'esplosione non aveva protezioni, risponde intanto positivamente alle cure. Ha perso la mano sinistra, amputata, e forse perderà l'occhio destro. L'uomo, 39 anni e due figlie, ha fatto sapere che non intende lasciare la polizia.