Le Cure, aggredito alle spalle: rapinato ristoratore

La notte scorsa, intorno alle 1 e trenta, il titolare di un noto ristorante del centro storico è stato derubato mentre rincasava. L'imprenditore è stato preso alle spalle da una coppia, entrambi indossavano il casco per non farsi riconoscere, che l'ha immobilizzato e gli tappato la bocca in modo che non potesse gridare. Uno dei due gli ha poi strappato il borsello, al cui interno era custodito l'incasso della serata. Circa 3mila euro. La coppia, dal forte accento sudamericano, si è quindi allontanata. Mentre la coppia saliva in sella allo scooter, la vittima ha provato a fermarli facendoli cadere. Alla fine però i malviventi sono riusciti a fuggire. L'uomo è andato in ospedale lamentando un dolore a una spalla. Sul caso indaga la polizia.