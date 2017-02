Mugello, bollette consegnate dopo la scadenza: “La mora non la paghiamo"

Bollette recapitate in ritardo, in estremo ritardo. Dell'Enel ma soprattutto di Publiacqua. E' la denuncia che arriva da numerosi cittadini del Mugello, soprattutto tra i residenti di Borgo San Lorenzo e Barberino.

Alcuni giorni fa erano state le associazioni dei consumatori a denunciare il disservizio. A protestare è ora anche l'Unione dei comuni del Mugello, che ha scritto ai gestori dei servizi per chiedere chiarimenti.

Publiacqua, da parte sua, ha chiesto agli utenti che si vedono recapitare le bollette in ritardo di comunicare l'accaduto al numero verde 800 238 238. L'azienda ha assicurato che non saranno fatti pagare gli addebiti di mora normalmente dovuti per i ritardi nei pagamenti.

“Sono in corso verifiche con il vettore che consegna le bollette – ha fatto sapere Publiacqua -. Ci scusiamo con gli utenti, abbiamo chiesto verifiche e misure correttive immediate. Intraprenderemo tutte le azioni necessarie ad assicurarsi che questo tipo di disservizi non si ripeta”.