Wired Next Fest, apertura con la presidente Boldrini: "Al via l'educazione civica digitale"

Tanti ragazzi questa mattina nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio all'apertura della seconda edizione fiorentina di Wired Next Fest. Primo ospite della giornata è stata la presidente della Camera Laura Boldrini.

La terza carica dello Stato ha parlato dell'essere stata più volte attaccata online. "Ho deciso di iniziare a denunciare, con che faccio vado nelle scuole a dire di denunciare chi offende quando io non lo faccio?", ha detto Boldrini. Applausi per le parole della presidente. "Le fake news non sono burle - ha detto la presidente della Camera - ma sono sempre il frutto di una strategia, anche politica, le fake news alterano l'assetto democratico, hanno condizionato le elezioni in molti Paesi".

Boldrini ha poi parlato di un nuovo progetto che sta mettendo in piedi assieme alla ministra Valeria Fedeli. Il 31 ottobre prenderà il via l'"educazione civica digitale" in alcune scuole. "Cercheremo di dare a ragazzi e ragazze - ha spiegato Boldrini - gli strumenti per difendersi da menzogne e sapere come dare credito a ciò che trovano sulla rete".

Grande applauso in ricordo del professore Stefano Rodotà, scomparso qualche mese fa, che ha lavorato a fianco di Boldrini contribuendo a scrivere la carta dei diritti della rete.