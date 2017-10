Abusivismo, 190 oggetti sequestrati e sanzioni ad un risciò

Sono 191 gli articoli sequestrati nel pomeriggio di sabato 7 ottobre dalla Polizia municipale nel corso dei controlli contro la vendita abusiva in centro.

Fra i pezzi sequestrati, anche 15 borse contraffatte. Nel mirino dei controlli è caduto anche un altro risciò, che il titolare spacciava come veicolo a trazione assistita (cioè pedale più elettrico) ma che in realtà era solo elettrico. Sono scattate le sanzioni per guida senza patente, mancanza di assicurazione e immatricolazione. Il titolare della licenza è stato denunciato all’autorità giudiziaria per frode in commercio.