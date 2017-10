Bike Sharing, via alle Mobike anche a Scandicci

Le Mobike sbarcano anche a Scandicci. Dopo il lancio a Firenze due mesi fa, e dopo l'annuncio ieri del sindaco di Bagno a Ripoli per portarle anche nel proprio territorio, arriva oggi l'adesione al progetto da parte del Comune di Scandicci.

L’Amministrazione ha autorizzato formalmente - con delibera e successiva determina dirigenziale - all’esercizio del servizio la società Idri bk srl e ha previsto di portare fino a 500 biciclette nel territorio comunale.

“Nelle ultime settimane siamo abituati a vedere le bici del servizio fiorentino. Da adesso Scandicci aderisce al progetto. Come previsto all’avvio del bike sharing a Firenze, i territori della cintura fiorentina aderiranno via via al progetto, estendendo il raggio d’azione e creando un vero e proprio servizio metropolitano”, commenta l’assessora all’ambiente Barbara Lombardini.

Così come a Firenze, anche l’autorizzazione del Comune di Scandicci all’esercizio del servizio scade il 30 giugno 2022.