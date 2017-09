Bike sharing, le Mobike gratis per un giorno

A lavoro in bicicletta con il bike sharing, che per un giorno sarà gratuito. L'iniziativa, rilanciata su Facebook da Mobike, la società che gestisce il bike sharing, si chiama 'Bike2work' ed è stata promossa in occasione della Settimana Europea della Mobilità. L'obiettivo è quello di promuovere l'utilizzo della bicicletta per recarsi al lavoro: domani, venerdì 22 settembre, le 'mobike' si potranno dunque utilizzare gratuitamente.

Tra le varie iniziative (qui il programma), domani mattina tra le 7:30 e le 10:30 l'associazione 'Firenze Ciclabile' allestirà un 'info point' in piazza della Libertà, dove verranno date informazioni sulle attività dell'associazione, consigli sugli itinerari ciclabili e regalati gadget utili per i ciclisti.