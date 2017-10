Bike sharing: parcheggi selvaggi e bici vandalizzate | FOTO

Il bike sharing a Firenze è stato da subito un successo. In molti usando l'app Mobike girano per la città con la bici dai cerchioni arancioni, alcuni utenti però si sbizzarriscono con parcheggi alquanto particolari: in mezzo alla strada, nei posti di auto e scooter, davanti ai portoni, sui marciapiedi, sulle strisce pedonali. Pensare che nel 2018 diventeranno 8mila unità (a ottobre 2017 sono circa 2mila) fa "preoccupare" non solo i cittandini (sono molte le denunce che si trovano sul web), ma anche Palazzo Vecchio che dovrà cercare un modo per regolarizzare il "parcheggio libero", forse attraverso delle multe.

Gli atti di vandalismo

Non mancano i furbetti. Dopo poche settimane dall'inizio del bike sharing, ad agosto, sul web ha spopolato la foto di una bici gettata in Arno con accanto la carcassa di un pesce siluro. Sabato due lettori di FirenzeToday ci hanno segnalato altri due parcheggi "alternativi": uno nel Mugnone e uno nello spiazzo accanto alle scale che portano alla stazione di Santa Maria Novella lato via Alamanni.

"Credo che un servizio così buono per la popolazione fiorentina non debba essere rovinato da dei vandali" così scrive un ragazzo a FirenzeToday, ed ha ragione. I parcheggi irregolari delle bici non sono giustificabili, ma neanche il vandalismo perchè danneggia un bene comunitario.

Come funziona il bike sharing

L’utente scarica l’applicazione gratuita Mobike dall’Apple Store o da Google Play. Il passaggio successivo è la creazione di un account utilizzando il numero di cellulare a cui arriverà il codice di verifica da inserire per pagare il deposito cauzionale con carta di credito/debito a garanzia della copertura, almeno parziale, dei costi sostenuti in caso di comportamento inappropriato o vandalismo da parte dell’utente. Sempre tramite l’APP si può consultare la mappa localizzando le biciclette più vicine. È possibile anche prenotare (massimo 15 minuti) semplicemente selezionando la bici e cliccando “prenota”. Una volta individuato il mezzo, è sufficiente cliccare il pulsante “sblocca” sull’APP e scansionando il QR code vicino al manubrio della bici il lucchetto si apre automaticamente. Una volta giunti a destinazione è possibile lasciare la bicicletta in modo sicuro in una qualunque delle zone individuate e segnalate, chiudendo la leva sul lucchetto intelligente. Una volta bloccato l’APP provvede automaticamente a terminare il viaggio.

