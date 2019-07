A11: in autostrada contromano sulla mountain-bike

Ieri notte la polizia stradale ha sanzionato un uomo che stava percorrendo contromano l’autostrada A11 in sella a una bicicletta. L'allarme è scattato quando il ciclista è stato avvistato tra Prato Est e Firenze Ovest in sella a una mountain-bike mentre percorreva controsenso la direttrice che porta al mare, per di più senza luci.



La segnalazione è arrivata al centro operativo polstrada di Firenze, che non solo ha dirottato sul posto una pattuglia di Montecatini, ma ha anche allertato società Autostrade per l’Italia che, in quella zona, aveva personale intento a effettuare lavori di manutenzione lungo la carreggiata.



Quando è stato fermato, il ciclista ha esibito i documenti, dicendo che proveniva da Prato e che si stava recando a Firenze. L’uomo è stato identificato come un cittadino marocchino di 63 anni, già noto alle forze di polizia, ed è stato sanzionato per l’infrazione commessa; la bici è stata invece sottoposta a fermo amministrativo.