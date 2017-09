Biblioteche aperte di sabato in tutti i quartieri di Firenze

Un tour nelle biblioteche dei quartieri per informare i lettori e frequentatori dell’ampliamento dell’orario di apertura. Questa mattina il sindaco Dario Nardella insieme all’assessore allo sviluppo economico Cecilia Del Re e al consigliere delegato per le politiche giovanili Cosimo Guccione ha visitato le cinque biblioteche, una per ogni quartiere, che da oggi saranno aperte per l’intera giornata di sabato (dalle 10 alle 19).

Si tratta delle biblioteche Pietro Thouar (Quartiere 1), Mario Luzi (Quartiere 2), Villa Bandini (Quartiere 3) e Orticoltura (Quartiere 5) che da vanno ad aggiungersi alla BiblioteCaNova Isolotto (Quartiere 4) e alla Biblioteca delle Oblate, che già da anni propongono un amplio orario. “Si tratta di un servizio in più che diamo ai cittadini e che risponde a una richiesta molto forte che arriva proprio dagli utenti e dai frequentatori delle biblioteche – ha sottolineato il sindaco Nardella -. Le biblioteche nella nostra città non sono soltanto luoghi di lettura o di prestito di libri, sono luoghi di comunità. E i numeri lo confermano. Firenze può vantare record importanti: quest’anno le presenze nelle biblioteche comunali hanno sfiorato quota un milione e 200mila e il numero dei libri prestati per cittadino è il doppio rispetto alla media nazionale”.

Il sindaco ha poi ricordato che questo ampliamento dell’orario di apertura delle biblioteche era stato oggetto di una mozione presentata dai consiglieri del Pd, primi firmatari Del Re e Guccione, e approvata dal parlamentino fiorentino. Ma le novità non finiscono: la Biblioteca Palagio di Parte Guelfa, in pieno centro storico, da domani sarà aperta anche la domenica dalle 10 alle 18. I nuovi orari saranno in vigore da settembre a giugno compresi.



Il sindaco Nardella nell’occasione ha anche annunciato l’estensione a tutta la città del servizio del Bibliobus, la biblioteca itinerante ideata e curata da BiblioteCaNova Isolotto fin dal 1995. Attualmente la biblioteca su ruote copre itinerari nel territorio del quartiere 4: davanti ai giardini pubblici, alle parrocchie, ai supermercati, nei cortili delle scuole, nelle piazze, durante i mercati e le feste di quartiere. Da gennaio il servizio sarà ampliato anche agli altri quartieri con due itinerari per ciascuna circoscrizione individuati in modo tale da assicurare il servizio bibliotecario dove non è presente e sulla base delle abitudini dei cittadini nel frequentare luoghi pubblici o centri di aggregazione. Per info: http://www.biblioteche.comune.fi.it