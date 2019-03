Finalmente torna il Biancone / FOTO

Questa mattina in piazza della Signoria è stata rivelata la restaurata Fontana del Nettuno, meglio conosciuta come la statua del Biancone dai fiorentini. Non è un caso che il restauro si sia concluso in occasione della tradizionale festa del Capodanno Fiorentino.

Il restauro, iniziato nel 2017 a fronte di un grande deterioramento del monumento da parte di acqua e agenti atmosferici, è stato finanziato interamente dalla maison Salvatore Ferragamo tramite Art Bonus e si è articolato in varie fasi che ne hanno visto la completa manutenzione.

Nello specifico si è intervenuti con una ripulitura di tutte le superfici marmoree e bronzee, un trattamento di consolidamento e protezione, finendo poi con la sostituzione delle varie componenti dell’impianto idraulico.

Il Capodanno Fiorentino, che fino al 1750 era l’inizio dell’anno civile per la città di Firenze, coincide la festa dell’Annunciazione.

L’evento inoltre si inserisce con il programma d’iniziative che commemorano i 500 anni dalla nascita di Cosimo I de Medici granduca di Toscana, proprio colui che questa fontana volle costruire.

Nel pomeriggio si tiene anche una rievocazione storica legata al Capodanno fiorentino con la sfilata del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina che partirà alle 15.15 da Palagio di Parte Guelfa e raggiungerà, attraverso un itinerario nel pieno centro storico, la Basilica della Santissima Annunziata dove si terrà una cerimonia celebrativa.

Per l’occasione sarà organizzato in piazza Signoria un grande spettacolo intitolato “E nel marmo e nel bronzo mise acqua e fuoco”, a cura del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, che celebrerà il restauro.

L’evento pubblico in piazza Signoria avrà inizio alle 20,30 e si articolerà in uno spettacolo di teatro, acrobazie, immagini, suoni e luci a cura del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino.