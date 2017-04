Best and Fast Change sostiene la Fondazione dell’ospedale pediatrico Meyer

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FirenzeToday

Con lo spettacolo del teatro dei burattini, "I Tre Doni del Vento Tramontano", è ripresa il 9 aprile presso l'ospedale pediatrico Meyer di Firenze la rassegna de "Le domeniche in ludoteca". Un'iniziativa ideata dalla Fondazione Meyer e sostenuta da Best and Fast Change, il secondo cambiavalute turistico in Italiano fondato nel 1999 a Firenze da Giuseppe Signorelli e da suo figlio Fabrizio. Quasi ogni domenica i bambini ricoverati nella struttura, e quelli di passaggio per visite e controlli, assitono a spettacoli teatrali, concerti e laboratori artistici nella ludoteca dell'ospedale Meyer. "Sosteniamo ormai da tempo - ha commentato Fabrizio Signorelli, fondatore e amministratore unico di Best and Fast Change - le iniziative della fondazione Meyer, perché crediamo fortemente nei valori della responsabilità sociale d'impresa. Con questa specifica iniziativa speriamo di far trascorrere ai piccoli malati del Meyer e alle loro famiglie una giornata diversa, divertente e stimolante". "Il ricovero di un bambino - ha spiegato Alessandro Benedetti, Segretario Generale della Fondazione Meyer - rappresenta una brusca e spesso dolorosa interruzione della vita quotidiana. Un improvviso venir meno dei propri punti di riferimento a cui ancorare la mente, il corpo e il cuore. L'attività ludica e ricreativa è in questo contesto fondamentale per avere un atteggiamento positivo per affrontare la malattia". Nel 2015 Best and Fast Change aveva donato alla Fondazione Meyer 36 mila euro per sostenere l'iniziativa "Un clown in corsia", attività di play therapy dell'ospedale pediatrico fiorentino. L'azienda guidata da Fabrizio Signorelli sostiene anche le attività di Dynamo Camp, onlus che nel campus di Limestre (Pistoia) offre gratuitamente programmi di terapia ricreativa a minori colpiti da malattie gravi o croniche.