Poteri e benefici della vitamina "perduta"

Un ormone fondamentale per lo sviluppo e il mantenimento del tessuto osseo, oltre a essere in grado di favorire una corretta risposta immunitaria dell'organismo. Queste alcune delle proprietà della vitamina D, il Colecalciferolo che regola la funzionalità del sistema immunitario e della produzione di alcuni neurormoni.

"In Italia, purtroppo, l'effetto terapeutico della vitamina D è preso in considerazione solo per quanto riguarda il metabolismo dell'osso" -spiega il dottor Massimo Orlandini- "In realtà, tale effetto è solo il 10%, in quanto la vitamina D è anzitutto un regolatore del sistema immunitario. Come tutti gli ormoni, essa regola il metabolismo di alcune cellule del sistema immunitario: in tal senso, dunque, la vitamina D è il "direttore d'orchestra" del nostro sistema immunitario."

Numerosi, quindi, benefici della vitamina D: "Oltre al metabolismo dell'osso, questo ormone garantisce un corretto funzionamento del sistema immunitario, una regolazione ottimale delle sostanze neurologiche, anche a livello cardiovascolare, gastrointerico e sugli organi riproduttivi. Da oltre 20 anni in tutto il mondo si fanno numerose ricerche sull'impiego della vitamina D nel trattamento delle patologie autoimmunitarie, mentre in Italia utilizziamo ancora dei dosaggi troppo bassi ritenendola erroneamente tossica e impiegandola in pochi campi: per esempio, in tutto il mondo l'Alzheimer viene curato anche con ampie dosi di vitamina D e ci sono numerosi studi a supporto dei benefici di questo ormone."

Dal 23 al 26 marzo Firenze ospiterà anche il Congresso mondiale di osteoporosi. Il network di cliniche hi tech EDN-IMI (International Microdentistry Institute) ha annunciato nel corso di un conferenza stampa nella sala "Fallaci" una campagna nazionale che patrocinerà la prevenzione della parodontite e delle patologie dell’osso, offrendo eccezionalmente visita specialistica a titolo gratuito, e densitometria ossea al costo di 19 euro (esami che sarà possibile effettuare con semplice e rapida prenotazione nelle principali cliniche IMI-EDN di Firenze, Milano, Torino, Padova, Roma, Catanzaro).