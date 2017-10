Bellariva: aggredito dal branco rimane ferito

Stamani un 24enne tunisino è stato trovato ferito lungo in Via Fabrizio de Andrè. Sul posto sono arrivati i carabinieri. L'uomo ha raccontato di esser stato accerchiato da 4/5 nordafricani, a lui sconosciuti, che lo avrebbero colpito con una lama prima all'avambraccio e poi alla coscia. Gli aggressori si sarebbero poi allontanati portando via al 24enne lo smartphone. La vittima è stata acccompagnata al pronto soccorso di Santa Maria Nuova riportando 15 giorni di prognosi. Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Firenze.