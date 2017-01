Studentessa aggredita alle spalle: "Violentata sotto casa"

Presa alle spalle mentre rincasava dopo una serata con le amiche poi trascinata in un vicolo dove ha subito violenza. La ragazza, originaria dell'Est Europa ma da anni in Italia per motivi di studio, ha raccontato di esser stata aggredita mentre si trovava sul portone di casa. Era stata lasciata lì dal taxi, condiviso con le amiche, dopo una serata passata in alcuni locali del centro storico. Non riusciva a trovare le chiavi e, mentre telefonava ai coinquilini per farsi aprire il portone, due uomini (di carnagione bianca) l'hanno presa. Dopo l'abuso la ragazza è rimasta per tempo a terra. Poi si è fatta forza ed è salita in casa. I ricordi della 25enne non sono del tutto nitidi, complice anche lo stato di shock riscontrato all'ospedale di Santa Maria Nuova dove poi è stata visitata. L'episodio si sarebbe verificato nella notte tra giovedì e venerdì tra Piazza Beccaria e i Lungarni. La squadra mobile fiorentina si è subito messa all'opera a caccia di tracce visionando i filmati delle telecamere di zona e ascoltando testimonianze. L'ipotesi di reato è violenza sessuale di gruppo.