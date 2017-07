Barberino Val d'Elsa, 40enne truffa negozio di elettronica 

Ieri i carabinieri sono intervenuti al negozio Trony di Barberino Val d’Elsa dove un dipendente si era insospettito per l’acquisto da parte di una 44enne di numerosi elettrodomestici e materiale elettronico pagati tramite l’accensione di un finanziamento.



La donna, all’uscita del negozio con ancora gli acquisti nel carrello, è stata controllata dai militari ai quali ha mostrato una carta d’identità. Risultata essere falsa. A questo punto il controllo si è fatto più minuzioso ed è stato riscontrato che lo stesso documento era stato utilizzato anche per farsi concedere il prestito, di oltre 2700 euro, per il pagamento degli acquisti appena effettuati. La donna, inoltre, aveva falsificato anche la busta paga con la quale attestava la capacità di sostenere il debito nonché la carta di credito su cui aveva fatto attestare il pagamento delle rate. Tutto il materiale acquistato è stato restituito al negozio. La donna, di origini campane, è finita in manette per truffa aggravata.