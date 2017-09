Barberino di Mugello, lite in un locale: attività sospesa per 15 giorni 

Sospesa per quindici giorni l'attività al "Bahia" di Barberino di Mugello. Il provvedimento nei confronti del locale sulle sponde del lago di Bilancino è stato emesso dalla questura, su richiesta dei militari di Borgo San Lorenzo, dopo una lite avvenuta il 28 agosto scorso. Lite che aveva visto coinvolti due ventenni mugellani, rimasti feriti, e un cittadino albanese. Quest'ultimo già noto alle forze dell'ordine.

Sia per quanto accaduto che per una maggiore attenzione richiesta dalle forze dell'ordine nei confronti dei locali, l'attività è stata sospesa. Questa è la seconda volta in due anni che il locale viene interessato da questo tipo di provvedimento. Nel giugno 2016 un provvedimento analogo era stato adottato dopo che i militari avevano riscontrato altri fenomeni tra cui l'uso stupefacenti.