Barberino di Mugello: ultrasettantenne ruba all'outlet

Pensionato con il vizio del furto. Ieri pomeriggio però i carabinieri lo hanno fermato dopo che aveva fatto razzia di vestiti – per un valore di circa 2mila euro - nell'outlet di Barberino di Mugello. L'ultrasettantenne, di origine laziale, peraltro già noto alle forze dell'ordine, era stato notato dalla vigilanza mentre si aggirava tra i negozi del centro commerciale. I militari lo hanno fermato non appena è risalito in auto trovando nella vettura la merce rubata in tre negozi, una borsa schermata e alcuni strumenti utili a rimuovere le placche antitaccheggio. L’uomo è stato condotto questa mattina davanti al giudice per la direttissima.