Bando del Comune per un fotografo gratis: continuano le polemiche

"È stato un errore degli uffici, per questo abbiamo ritirato subito il bando". Con queste parole il sindaco Dario Nardella risponde ai commenti al vetriolo pubblicati sulla sua pagina Facebook in merito al recente scivolone di Palazzo Vecchio. La vicenda è ormai nota: l’Ufficio Tradizioni Popolari Fiorentine aveva pubblicato venerdì 17 marzo un bando per nominare un fotografo professionista per cerimonie, manifestazioni ed eventi cittadini. Tale figura sarebbe stata inquadrata senza alcun tipo di compenso, ad eccezione di un po' di visibilità e due biglietti omaggio per il Calcio Storico.

A poche ore dalla pubblicazione online della notizia l'avviso era stato rimosso dal sito del Comune, che dichiarava in una nota ufficiale l'annullamento del bando. Le polemiche, però, non si fermano: "Ancora una volta si assiste alla richiesta di lavoro gratis a professionisti della comunicazione, pratica inaccettabile che non vogliamo più vedere, soprattutto se a praticarla sono gli enti pubblici” -si legge in una nota dell’unione Cronisti della Toscana.

"Abbiamo accolto con piacere la retromarcia del Comune, che, sia pur dopo le proteste dei cittadini scoppiate sul web, ha annullato il bando - prosegue l’Unci Toscana - Viene da chiedersi però come sia stato possibile anche solo concepire un avviso pubblico per chiedere a fotografi professionisti di prestare il loro tempo e le loro competenze senza il corrispettivo di una retribuzione reale. Speriamo che la vicenda sia servita da lezione e che un caso del genere non abbia a verificarsi mai più, nè a Firenze nè altrove”.

Cna Firenze rivolge un appello diretto al Comune: "Alla luce delle polemiche di queste ore, apprezziamo che l’amministrazione sia tornata sui suoi passi e abbia ritirato il bando volto a selezionare un fotografo ufficiale gratis -commenta Jacopo Silei, coordinatore area comunicazione e terziario avanzato di Cna Firenze- "Chiediamo però a gran voce al Comune di Firenze di tenere presente, in questa come in altre occasioni, le professionalità delle nostre imprese che si occupano di fotografia come risorse valide da poter impiegare in eventi e manifestazioni popolari fiorentine. In futuro ci aspettiamo che i nostri professionisti vengano presi in considerazione per fare un buon “lavoro di squadra”.

Il consigliere Tommaso Grassi (Frs) conferma l'interrogazione sul fatto che presenterà lunedì prossimo durante il Consiglio Comunale: "Adesso che il bando è stato ritirato" -annuncia sulla sua pagina Facebook- "è necessario chiedere che venga fatto un nuovo avviso e che questo preveda un adeguato compenso per la figura richiesta".