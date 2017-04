Piazza San Lorenzo, respinti i ricorsi: i banchi non torneranno più

Il trasferimento di circa 90 bancarelle del mercato da piazza San Lorenzo verso aree limitrofe (alcune in piazza del Mercato centrale), è legittimo. Lo sanciscono in maniera definitiva due sentenze della quinta sezione del Consiglio di Stato che, confermando le due sentenze del Tar della Toscana, ha respinto gli appelli presentati da alcuni ambulanti fiorentini contro il Comune.

Palazzo Vecchio, per riqualificare l'area della basilica, d'accordo con la soprintendenza, aveva ordinato il trasloco dei banchi e varato un nuovo piano del commercio su area pubblica, con lo scopo di “tutelare il decoro urbano”. Una motivazione ritenuta appunto legittima dalla massima istanza della giustizia amministrativa.

Per il Comune, si spiega in una nota rilasciata dal Consiglio di Stato, "a causa dello svilimento generale del mercato, ne era andata smarrita la caratteristica tradizionale e l'equilibrio con il contesto della preziosa città d'arte, che finiva per subirne un danno".

Il Consiglio di Stato ha quindi riconosciuto che “è corretto che la difesa di un centro storico non si limiti alla conservazione della consistenza materiale, ma riguardi anche la qualità dell'ambiente. Il degrado, da lungo crescente, di San Lorenzo andava in direzione opposta e il Comune ha bene applicato, a questo proposito, le leggi vigenti per la salvaguardia del decoro urbano".