Bancarotta fraudolenta, arrestati i proprietari della pizzeria Funiculì

Sono stati arrestati questa mattina dalla Guardia di Finanza, con l'accusa di bancarotta fraudolenta in concorso, i quattro soci proprietari della nota Pizzeria Funiculì, in via Il Prato, zona Porta a Prato.

Dei quattro uomini arrestati, tutti fiorentini, due commercialisti sono finiti in carcere, G.R. di 52 anni e P.R. Di 55 anni, ai domiciliari invece M.D. di 49 anni e A.L. Di 52 anni.

Le indagini delle Fiamme Gialle hanno fatto emergere la indebita sottrazione e la sistematica appropriazione del patrimonio della pizzeria (macchinari, personale e quant'altro), che tra il 2007 e il 2015 sarebbe stato trasferito più volte su nuove società create ad hoc con lo scopo, questa l'accusa, di non pagare tasse e contributi vari.

Il sistema consisteva nel trasferire il suddetto patrimonio aziendale da una società all’altra, al fine di eludere il pagamento dei debiti erariali maturati nel corso del tempo.

“Le società coinvolte nei vari passaggi commerciali sono tutte aziende riconducibili agli arrestati – spiegano i finanzieri -, i quali hanno di fatto gestito con continuità l’attività di pizzeria, impossessandosi indebitamente dei relativi incassi in danno dell’Erario”.

In sostanza, la società proprietaria della pizzeria, in mano ai 4 arrestati, è stata venduta tre volte, nel 2007, nel 2011 e nel 2015: ogni volta ad una nuova società, ma sempre riconducibile ai 4 arrestati.

In tutti e tre i casi la vecchia società, in mano alla quale venivano lasciati solo i debiti verso lo Stato, veniva dichiarata fallita, così da evitare i pagamenti all'Erario.

I debiti erariali complessivamente accumulati con questi passaggi societari sono di oltre 800mila euro. La pizzeria, nonostante l'arresto dei proprietari, resta regolarmente aperta.