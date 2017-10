Banca Etruria: risarcimento da 400 milioni chiesto agli ex amministratori

Gli ex amministratori di Banca Etruria, membri del Cda e sindaci revisori, sono stati citati idavanti al tribunale civile per i danni causati dalla loro gestione. Il liquidatore avrebbe chiesto un risarcimento da 400 milioni di euro: un'istanza su cui ci sarebbe il via libera della stessa Banca d'Italia. A riportare la notizia alcuni quotidiani oggi in edicola.

Fra i citati in tribunale c'è anche l'ex vicepresidente Pier Luigi Boschi, padre del sottosegretario Maria Elena e l'ultimo presidente Lorenzo Rosi, finito fra le polemiche per essere in affari in alcune società con i soci di Tiziano Renzi. Tra gli obiettivi della causa civile, secondo quanto riferiscono i quotidiani, ci sarebbe anche la possibilità di poter utilizzare il denaro proveniente dagli eventuali indennizzi per gli obbligazionisti subordinati.

La citazione, secondo quanto si apprende, è stata depositata lunedì al tribunale civile di Roma: l''azione di risarcimento è stata sottoscritta anche da Ubi Banca che lo scorso maggio, con il contratto di acquisto della nuova Banca Etruria, si era impegnata ad aderire alla causa civile.