Piazza Duomo, investito da un furgone: ferito bimbo di 9 anni

Un bambino di 9 anni è stato investito questa mattina in piazza Duomo, intorno alle 8, da un furgone per la consegna del pane.

Il piccolo, di origine coreana, era in coda con la famiglia in attesa di entrare a visitare il campanile di Giotto, quando si allontanato per comprare una bottiglia d'acqua.

Tornando di corsa verso la famiglia è stato investito dal furgone, autorizzato ad entrare in area pedonale per le consegne.

Sul posto sono accorsi polizia municipale e sanitari del 118: il bambino è stato portato all'ospedale pediatrico Meyer per accertamenti.

Per fortuna non ha riportato gravi conseguenze: dopo essere stato medicato è stato dimesso per contusioni lievi ad una gamba.