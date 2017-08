Cade dal letto, grave bambino di due anni ricoverato al Meyer

E' in prognosi riservata il bambino di 2 anni che questa mattina è stato ricoverato all'ospedale pediatrico Meyer. Il bimbo, inglese in vacanza con i genitori a Cortona (Arezzo), sarebbe caduto dal letto sbattendo violentemente la testa contro il pavimento.

Il bambino era stato portato questa mattina dai genitori al pronto soccorso dell'ospedale della Fratta di Cortona in condizioni molto critiche. Dopo una prima valutazione, constatate le gravissime condizioni del bimbo, i sanitari dell'ospedale di Cortona hanno decisodi trasferirlo con l'elicottero Pegaso all'ospedale Meyer di Firenze dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Il bambino è in prognosi riservata.