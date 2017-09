Salute, 1 bambino toscano su 4 è sovrappeso

Un bambino toscano su 4 è in eccesso di peso, sovrappeso o obeso, e solo 3 su 10 fanno attività fisica costante. Sono alcuni dei risultati dell'indagine "OKkio alla salute" 2016, presentati stamani dall'assessore regionale alla salute Stefania Saccardi.

Nell'ambito dell'indagine, gli operatori sanitari sono andati nelle scuole e hanno pesato e misurato l'altezza di un campione rappresentativo di 1.903 bambini delle classi terze elementari (8-9 anni). Bambini e genitori hanno inoltre risposto ad alcune domande su abitudini alimentari e attività fisica quotidiana.

Il 21,4% dei bambini in Toscana, in base al campione, risulta sovrappeso (in Italia 21,3%), il 5,6% obeso (Italia 9,3%): in totale quindi risultano sovrappeso nella nostra Regione il 27% dei bambini, in calo rispetto al 29,5% del 2008.

L'indagine riferita ai genitori mostra invece in sovrappeso il 19,3% delle madri e il 41,4% dei padri, obesi il 4,5% delle madri e e l'8,4% dei padri. C'è una discreta correlazione tra genitori e figli: quando almeno uno dei due genitori è in sovrappeso, anche il 21,8% dei bambini risulta esserlo. Quando almeno un genitore è obeso, il 32,3% dei bambini risulta sovrappeso e il 13,2% obeso.

Dall'indagine risulta anche che l'attività fisica tra i bambini è in aumento: quelli definiti "fisicamente non attivi" passano dal 21,9% del 2008 al 9,7% dell'ultima raccolta dati, anche se un'attività fisica costante è svolta solo da 3 bamibini su 10.

Molto alta, anche se in calo, resta la percentuale dei bimbi toscani che hanno la televisione in camera: il 42,4% (erano il 49,6% nel 2008). Il 35% dei bambini guarda la tv e gioca con i videogiochi per più di 2 ore al giorno (+7% rispetto al 2014).