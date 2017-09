Bambina si ustiona con la soda caustica, è grave al Meyer

Una bambina di 17 mesi si è ustionata con la soda caustica. Lo riporta il sito della Nazione. La piccola sarebbe venuta accidentalmente in contatto con il liquido usato per le pulizie domestiche. E' accaduto sulla montagna tra Barga e Coreglia Antelminelli, in provincia di Lucca. Non sono stati facili i soccorsi, visto che in quella zona non c'è campo e i telefoni funzionano pochissimo.

La mamma non ha perso la calma, ha preso l'auto e ha guidato con la figlia accanto verso Barga. A sei chilometri dal paese è riuscita a chiamare il 118. La macchina dei soccorsi si è messa in moto. La piccola è stata presa prima in consegna da un'ambulanza, quindi dall'elicottero del 118 che l'ha portata all'ospedale Meyer. La piccola è in prognosi riservata.