Bagno a Ripoli, maxi furto all'ospedale di Ponte a Niccheri 

La notte scorsa ignoti si sono introdotti nell'ospedale Santa Maria Annunziata a Ponte a Niccheri. Dopo aver forzato le porte del primo piano hanno portato via numerose attrezzature custodite all’interno degli armadietti. Portati via due gastroscopi, un colonscopio e un duodenoscopio. Il valore degli strumenti sarebbe di circa 75mila euro. Indagini in corso da parte dei carabinieri.

Sempre durante il weekend ignoti si sono introdotti nella struttura dell'Ortopedia Fiorentina di Via Collodi dopo aver infranto una vetrata.