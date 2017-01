Bagno a Ripoli, madre accoltella il figlio nel sonno / FOTO

Stamani, intorno alle 7.00, i carabinieri sono intervenuti per un tentato omicidio da parte di una 58enne nei confronti del figlio. I militari dell'Arma, allertati dal 118, sono accorsi nella zona di Vallina (Bagno a Ripoli) e hanno trovato la donna ancora in possesso di un coltello utilizzato per tagliare la carne e il figlio ferito al volto ma non in pericolo di vita. Probabilmente il 29enne è stato colpito mentre dormiva e non quindi riuscito a difendersi. Il ferito è stato trasportato all'ospedale Careggi e la donna è stata bloccata e condotta presso gli uffici della Caserma Tassi. Sembrerebbe che la donna soffra di crisi depressive a seguito della separazione dal marito.