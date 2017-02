Bagno a Ripoli e Fiesole: inizia iter per due ponti sull'Arno 

Ha preso avvio oggi, con la presentazione del progetto definitivo e dello studio di impatto ambientale, l'iter autorizzativo per la realizzazione di due nuovi ponti sull'Arno nell'abitato di Vallina e di Quintole sulla strada statale 68 'Tosco-romagnola'. L'intervento, il cui iter è stato seguito dal vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Riccardo Nencini, prevede la realizzazione di due nuovi ponti sul fiume Arno, in località Vallina nel comune di Bagno a Ripoli ed in località Quintole nel comune di Fiesole, divenendo strategico anche per la città di Pontassieve.



Le due strutture collegheranno la strada provinciale 34 con la strada statale 67 tramite una nuova rotatoria che permetterà di accedere sia in direzione Firenze sia in direzione Pontassieve permettendo al traffico di lunga percorrenza di bypassare l'abitato di Vallina e, dunque, di alleggerire il flusso di traffico. La Regione Toscana con la Città metropolitana di Firenze, il Comune di Fiesole, il Comune di Bagno a Ripoli nonchè le strutture territorialmente competenti del ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, svolgeranno la Valutazione di impatto ambientale del progetto presentato da Anas. Lo rende noto il ministero delle Infrastrutture.