Bagno a Ripoli, pizza a domicilio per gli anziani soli

In estate molti anziani rimangono da soli a casa perché i figli vanno in vacanza oppure perché il vicino di casa che a volte gli fa compagnia va in ferie. A Bagno a Ripoli è stata ideata un'iniziativa insolita e divertente: la pizza a domicilio. L' amministrazione comunale, la Croce Rossa e il circolo “lo Stivale” di Candeli danno vita a un progetto di socializzazione con la consegna di cartoni di “margherite” o “napoletane” a casa di alcuni anziani già seguiti dai servizi sociali del Comune.

Una decina per ora le persone coinvolte dal progetto, che ha preso il via una ventina di giorni fa con cadenza settimanale: ogni venerdì sera, i giovani volontari della Cri di Bagno a Ripoli, fanno il giro del territorio - da Villamagna all'Antella e poi a Grassina - per recapitare agli anziani le pizze impastate e cucinate dai membri del circolo, che le fornisce a titolo gratuito.

Con un'età media che supera gli 80 anni, gli anziani interessati dall'iniziativa sono in gran parte donne. Vivono per lo più da soli, se si esclude una coppia di coniugi, e sono privi di rete familiare oppure hanno i figli o i nipoti lontani.

Il servizio sta contando sempre più adesioni e da settembre entrerà a pieno regime fino ad essere esteso alla consegna quotidiana della cena (lunedì – venerdì) agli anziani in carico all'ufficio sociale del Comune che ne faranno richiesta. In questo caso, i pasti saranno preparati dalla cucina comunale gestita da Siaf. A consegnarli, invece, sarà sempre il corpo dei volontari della Cri.

Altro strumento anti-solitudine è la compagnia telefonica per gli anziani bisognosi, attiva da pochi giorni. Il servizio per il momento coinvolge 11 persone, contattate almeno due volte alla settimana in orari concordati con i servizi, che terranno un diario su cui saranno annotate le problematiche salienti. A coordinare e gestire le telefonate è la Cri, che prenderà parte attiva ad altri due importanti progetti al via subito dopo i mesi estivi.

Rivolto agli anziani è anche il servizio di accompagnamento a fini ricreativi, organizzato in collaborazione con il centro sociale di Meoste. Un gruppo di volontari accompagnerà comitive composte al massimo da 6 persone al cinema, mostre o eventi in programma sia a Bagno a Ripoli che fuori dal territorio comunale. Si aggiungerà poi il servizio di accompagnamento di minori e disabili relativamente a progetti specifici e personali che verranno sviluppati a partire dal mese di settembre, in collaborazione con il servizio sociale.